هل سجن "الحوت" في الناصرية عرضة للاختراق والاستهداف؟.. محافظ ذي قار يجيب

2024-12-16 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

اكد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، سجن الناصرية المركزي "الحوت" مؤمن ومحكم تماماً وغير قابل للاختراق.

وذكر ديوان المحافظة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الابراهيمي رعى أعمال المؤتمر الأمني بحضور رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة احمد الرميض، وقائد شرطة المحافظة اللواء نجاح ياسر العابدي، وكافة الجهات المشتركة بتأمين سجن الناصرية".

وقال سيادته أن "سجن الناصرية المركزي (الحوت) مؤمن بمختلف الأماكن من الداخل والخارج، وان كافة الطرق المؤدية اليه مؤمنة تأمين كامل بالاشتراك مع القوات الامنية"، مشيراً إلى أن "الأمور طبيعية وان السجن فيه اعداد كافية وكبيرة من الحمايات وأن كل ما يثار من كلام بشأن إمكانية استهدافه غير صحيح".

من جانبه اشار قائد الشرطة الى ان "المؤتمر يأتي استكمالاً للمؤتمرات التي عُقدت وحضرت كافة الجهات المشتركة بحماية السجن"، مؤكداً ان "السجن مؤمن بتعزيز القوة المساكة وسيبقى عصي على كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة ".