الإدارة الكردية تطرح مبادرة للحوار مع سوريا.. وهذه تفاصيلها
2024-12-16 16:00:06 - المصدر: راي اليوم
بغداد- متابعات “رأي اليوم”- مع التغييرات المتسارعة منذ سقوط حكم بشار الأسد، وتولي حكومة انتقالية إدارة شؤون البلاد، عقب تكليفها من “إدارة العمليات العسكرية”، دعت الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا إلى إطلاق حوار سوري-سوري، ووقف كافة الأعمال العدائية، في إشارة إلى بعض الاشتباكات التي شهدتها منطقة منبج.
وطرحت، اليوم الاثنين، مبادرة للحوار بين الأطياف السورية، تضمن عدة نقاط.
كما شددت في بيانها على أن سياسة التهميش والإقصاء التي دمرت سوريا يجب أن تنتهي.… [+]