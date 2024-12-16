2024-12-16 16:20:01 - المصدر: واع

بغداد- واعترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC؛ لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC؛ لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي".