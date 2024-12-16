رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد
2024-12-16 16:20:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC؛ لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC؛ لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي".
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC؛ لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC؛ لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي".