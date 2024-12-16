الإعمار تعلن عن مشاريع استراتيجية ستنجز خلال العام الحالي ببغداد

2024-12-16 16:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن قرب إنجاز مجموعة من المشاريع الحيوية خلال العام الحالي 2024، مؤكدة أن مشاريع الطلائع وبراثا والسريدات تعد جزءاً من خطة ربط استراتيجية في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام الدائرة، حسين جاسم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك شبكة من المشاريع المهمة التي يتم العمل عليها حالياً"، مبيناً أن "ما تم إنجازه حتى الآن يمثل نسبة كبيرة جداً من أهمية هذه المشاريع".

وأضاف "سيتم إنجاز مجموعة من المشاريع الحيوية خلال هذا العام"، مشيرا إلى أن "هنالك مشاريعاً ذات أهمية كبيرة، مثل الجسور العابرة للنهر التي تربط جانب الكرخ بالرصافة، كما توجد مشاريع تمثل محاور ربط جديدة، مثل مشروعي الطلائع وبراثا اللذين يقعان ضمن مشروع صفي الدين الحلي، إضافة إلى مشاريع تطوير الطرق السريعة، منها مشروع السريدات".