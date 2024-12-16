الشتاء يقسو على العراقيين.. أمطار شديدة وبرودة قارصة في كافة انحاء البلاد ابتداء من الغد

2024-12-16 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، ان العراق سيشهد خلال اليومين المقبلين موجة امطار شديدة، بالإضافة الى أجواء باردة جداً.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إننا "نبشر العراقيين بقدوم الأمطار الشديدة قريباً، فخرائط الطقس تستبشر في آخر تحديث لها عن عودة تشكل منخفضات ممطرة متتابعة، وأول منخفض متوسط الفعالية ابتداءً من 20 كانون الأول الحالي ويعقبه نهاية الشهر منخفض آخر تزامناً مع عودة كتلة رطبة على الجزيرة العربية في الثلث الأخير من الشهر وهذا عامل إيجابي بتشكل حالات مطرية خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف، اننا "نتوقع استمرار الأجواء الباردة خلال اليومين المقبلين وتقارب معدلات الحرارة فجراً (2/4) مئوية وسط وجنوبي البلاد،، فيما تلامس الصفر المئوي خاصة غرب وشمال البلاد، وتكون الأجواء أفضل من أثناء النهار بفضل هدوء الرياح وتقلب حركتها إلى خفيفة رغم بقاء درجات الحرارة بمستويات مقاربة، لكن يبقى البرد ملموس فجراً".

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة تصل إلى الانجماد في بعض المحافظات بينها بغداد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً بارد مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم، ودرجات الحرارة العظمي ستكون في بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 16، الانبار 15، صلاح الدين وكركوك ونينوى ودهوك 14، ميسان الديوانية النجف الاشرف المثنى والبصرة 18".

وأضاف، أن" درجات الحرارة الصغرى ستكون في دهوك واربيل 02-، نينوى01-، السيلمانية04-، بغداد وديالى00، اما الانبار وصلاح الدين وكركوك والبصرة 01 درجة مئوية".

وأكمل البيان "أما في يوم الاربعاء فسيكون الطقس صحواً بارد مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد"، مشيرا إلى أن "الخميس المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأوضح، أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في اماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".