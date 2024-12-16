2024-12-16 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم الحافظ، يوم الإثنين، ان مجلس وادرة محافظة كركوك ستطلق غداً استمارة التعيينات للدرجات الوظيفية الباغة 7304.

وقال الحافظ لوكالة شفق نيوز، "نعلن لأبناء محافظة كركوك أنه سيتم إطلاق رابط التقديم على الدرجات الوظيفية البالغ عددها 7304 درجة ابتداءً من يوم غد".

وأضاف، "على الجميع متابعة الصفحات الرسمية للحصول على الرابط والتعليمات الخاصة بعملية التقديم".

وتابع رئيس مجلس المحافظة أن "الرابط فيه تفاصيل الدرجات الوظيفية التي راعت كل الشروط والتخصصات وسوف تساهم في توفير فرص لابناء كركوك من جميع القوميات".