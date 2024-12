مصرع شاب إثر انفجار جسم غريب داخل بستان شمال الناصرية

2024-12-16 16:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم، عن مصرع شاب إثر انفجار جسم غريب داخل بستان في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية. وأكد مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية، أن الشاب البالغ من العمر 19 عاما توفي متأثرا بإصابته بعدة شظايا نتيجة انفجار الجسم الغريب داخل بستان...

