مساعد فليك: برشلونة يعاني وهذه طبيعة إصابة يامال

2024-12-16 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعرب مساعد هانز فليك مدرب برشلونة ماركوس سورج، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عن أسفه للهزيمة 0-1 أمام ليجانيس، أمس الأحد في الليجا.

وقال سورج في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، إن "المشكلة المبكرة كانت في أول 5 أو 10 دقائق، حيث تفوقوا علينا ولم نركز جيدا"، مبينا اننا "استقبلنا هدفا، كما أن دفاع ليجانيس بنظام 5-4-1 يجعل اللعب ضدهم صعبا، لكننا جعلنا الأمر أسهل بالنسبة لهم".

واضاف انه "لم تكن هذه أفضل مباراة لنا، ولكننا أنهينا اللقاء بنحو 20 تسديدة مع 5 أو 6 فرص واضحة للتسجيل، وللأسف لم نتمكن من الفوز"، مشيرا الى انه "إذا نظرت إلى النتائج، لا يمكننا أن نكون راضين، لكن اللاعبون أظهروا موقفا جيدا، أعتقد أن المشكلة قد تكون كثرة المباريات في وقت قصير".

وتابع اننا "نخوض مباراة كل 3 أو 4 أيام، الفريق لم يعتاد بعد على اللعب بشكل مستمر بمستوى مرتفع، ويجب أن نعمل على ذلك، فأحيانا من الصعب قبول مثل هذه المباريات، ولكن علينا أن نتعلم منها".

وواصل "لقد حصلنا على مجموعة فرص، لكن المشكلة أننا لم نسجل الأهداف، لسنا راضين ولكننا لا نزال بين أول 3 أندية في الليجا".

وسئل سورج عن الحالة البدنية للنجم لامين يامال، الذي استبدل بسبب مشاكل في الكاحل، وأجاب "أخبرنا بأنه يعاني من بعض المشاكل، ولكننا سألناه وقال إنه بخير، سننتظر خضوعه لفحوصات طبية لمعرفة مدى إصابته بدقة".

المصدر: وكالات