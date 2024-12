لم أغادر الوطن بشكل مخطط.. أول تصريح من بشار الأسد بعد سقوط نظامه

2024-12-16 16:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى نشرت صفحة رئاسة الجمهورية السورية، خلال فترة حكم الرئيس السوري بشار الأسد، تصريحًا قالت إنه منسوب له بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، وأسفرت عن سقوط نظام الأسد صباح الأحد 8 كانون الاول الجاري. وأوضحت صفحة رئاسة الجمهورية السورية، أن نشر التصريح جاء بعد عدة محاولات غير ناجحة لنشر هذا البيان عبر وسائل […]

