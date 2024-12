الزراعة: توسع في تقنيات الري الحديثة لدعم الموسم الشتوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

2024-12-16 16:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن توسع كبير في استخدام تقنيات الري الحديثة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد عبد الرضا، في حديث للإعلام الرسمي، إن الموسم الشتوي شهد زيادة ملحوظة في […]

