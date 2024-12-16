المشهداني: الأردن يعد السند والعون للعراق

2024-12-16 16:30:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين، إن الأردن طالما كان السند والعون للعراق، وفي أوقات تعرض العراق لأزمات صعبة.وأضاف المشهداني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أحمد الصفدي إن "العراق يثمن عالياً المواقف الأردنية الداعمة للعراق بقيادة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً تطلع مجلس النواب إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون بين لجان كلا المجلسين".وتابع أن "المملكة الاردنية الهاشمية لها الأولوية في زياراتنا الرسمية وهي أول وجه لنا بعد رئاستنا لمجلس النواب، مشددا أن العراق يحتاج إلى كل أهله وأشقائه ونحن ملتزمون بالوقوف مع الأمة العربية في جميع قضاياها".وبين أن "الوضع في فلسطين اليوم بحاجة إلى وقفة عربية جادة وهو أمر يتطلب تكاتف الجهود من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك الوضع في سوريا ولبنان يحتاج إلى دعم ومساندة حقيقية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها هذه الدول الشقيقة".وأكمل أن "الأردن طالما كان السند والعون للعراق، وفي أوقات تعرض العراق لأزمات صعبة وظروف معقدة كان الأردن يقدم مختلف أشكال الدعم لنا، ولن يجد منا الأردن إلا اليد الممدودة بالخير، فكلانا عمق للآخر، ولدينا مصالح مشتركة، ويجب تنسيق المواقف المشتركة خدمة لشعبينا الشقيقين".



