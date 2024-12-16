أسعار الدولار ترتفع في بغداد وتنخفض بأربيل مع إغلاق البورصة

2024-12-16 17:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، يومالاثنين، فيما انخفضت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتينفي بغداد لتسجل 151000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150500 دينارمقابل 100 دولار.

وأشارمراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيثبلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل100 دولار.

وفيأربيل سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 150300 دينار لكل 100 دولار،وسعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار.