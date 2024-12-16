المالكي يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون مع روسيا

2024-12-16 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتوطيد روابط الصداقة وتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات مع روسيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف".

وأضاف البيان، أن" الجانبين تبادلا الآراء ووجهات النظر حول علاقات روسيا مع العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الصديقين ، كما تم استعراض التطورات الإقليمية والدولية وتداعيات المتغيرات الجارية في سوريا".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون بحسب البيان، أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتوطيد روابط الصداقة وتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات "، مشددا على" أهمية الدور الروسي في دعم العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مشددًا على" ضرورة استمرار التنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين".

وأشار المالكي الى" المتغيرات الجارية في سوريا"، مؤكدا " حرص بغداد على استقرار الاوضاع في دمشق ، وتأييده للمنهج السلمي وتشكيل حكومة منتخبة تمثل جميع مكونات الشعب السوري لضمان استقرارها وعدم تكرار ما حصل من صراعات وأزمات أمنية في بعض دول المنطقة".

من جانبه، كوتراشيف أكد "على عمق العلاقات التاريخية بين العراق وروسيا"، معربًا عن" استعداد جمهورية روسيا الاتحادية، لدعم القطاعات المشتركة بين البلدين، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستقرار والتنمية في العراق".