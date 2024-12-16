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بيان عتب وتنصل.. الأسد يتحدث عن تفاصيل ليلة الهروب وينفي غدره المقربين قبل الخروج

بيان عتب وتنصل.. الأسد يتحدث عن تفاصيل ليلة الهروب وينفي غدره المقربين قبل الخروج
بيان عتب وتنصل.. الأسد يتحدث عن تفاصيل ليلة الهروب وينفي غدره المقربين قبل الخروج
2024-12-16 17:27:04 - المصدر: ايشان

أصدر الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، أول بيان بعد سقوط نظامه، فيما فنّد غدره بالمقربين منه قبل خروجه من دمشق. وقال الأسد في بيان مطول: “مع تمدد الإرهاب في سورية، ووصوله العاصمة دمشق مساء السبت 7 كانون الأول 2024، بدأت الأسئلة تطرح عن مصير الرئيس ومكانه، وسط سيل من اللغط والروايات البعيدة عن الحقيقة وبما […]

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بيان عتب وتنصل.. الأسد يتحدث عن تفاصيل ليلة الهروب وينفي غدره المقربين قبل الخروج

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