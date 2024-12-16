2024-12-16 17:27:04 - المصدر: ايشان

أصدر الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، أول بيان بعد سقوط نظامه، فيما فنّد غدره بالمقربين منه قبل خروجه من دمشق. وقال الأسد في بيان مطول: “مع تمدد الإرهاب في سورية، ووصوله العاصمة دمشق مساء السبت 7 كانون الأول 2024، بدأت الأسئلة تطرح عن مصير الرئيس ومكانه، وسط سيل من اللغط والروايات البعيدة عن الحقيقة وبما […]

ظهرت المقالة بيان عتب وتنصل.. الأسد يتحدث عن تفاصيل ليلة الهروب وينفي غدره المقربين قبل الخروج أولاً على ايشان.



