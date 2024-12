2024-12-16 17:36:22 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق نفط ميسان بهدف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لدور نجوم العراق لكرة القدم . ‏المباراة التي جرت على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة من2:30 بعد ظهر اليوم الاثنين، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى […]

