مالية البرلمان: الاقتصاد العراقي لن يتأثر بالوضع السوري

2024-12-16 17:36:22 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا. وأوضح الكاظمي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية. وأضاف أن سعر صرف […]

