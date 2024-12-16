الجوية يقفز للمركز الأول بفوز قاتل في دوري النجوم

2024-12-16 17:36:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق نفطميسان بهدف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لدور نجوم العراق لكرةالقدم .

‏المباراة التي جرت على ملعب ميسان الأولمبيعند الساعة من2:30 بعد ظهر اليوم الاثنين،انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف واستمرت النتيجة على حالها فيالشوط الثاني حتى الدقيقة 90+4 ليسجل صفاء هادي هدفاً قاتلاً للصقور من راسيةرائعة.

وبهذه النتيجة رفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة 21ليقفز للمركز الاول بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة بالمركز الخامس .

وتقام في الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين على اديمملعب الشعب الدولي ، مباراة مؤجلة ثانية ضمن الجولة ذاتها تحمع فريقي نادي الشرطةوضيفه نادي دهوك