بغداد ودهوك تشهدان ختام بطولتي العراق بالتنس للبنين والبنات

2024-12-16 17:36:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت بطولتين للتنس اليوم الاثنين، الأولى لفئة دون سن 14 سنة "للبنين" في العاصمة بغداد والثانية للبنات في محافظة دهوك.

وجرت الأولى في ملاعب تنس بغداد لاختيار لاعبي المنتخب استعداداً للبطولة الآسيوية للبنين المقررة اقامتها في سلطنة عمان في 12من شهر كانون الثاني.

أما الثانية للبنات قد جرت في دهوك لاختيار لاعبات المنتخب استعدادا لبطولة غرب آسيا المقررة في العاصمة بغداد العام المقبل.

وقال رئيس اتحاد التنس سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات المصنفين محلياً"، مبيناً أن "البطولتين تعدان محطة لاختيار لاعبي ولاعبات المنتخب الأربعة الأوائل استعداداً لمشاركتين خارجيتين".

وأضاف أن "نتائج منافسات البنين اسفرت عن فوز حسن علي حاتم بالمركز الأول، وحل أحمد مهند بالمركز الثاني، في حين جاء فيصل طلال بالمركز الثالث، بينما حصل فهد سيف على المركز الرابع".

وتابع أن "نتائج مواجهات البنات اسفرت عن فوز هانا افدل بالمركز الأول بعد فوزها في آخر مواجهاتها على اللاعبة حوراء منير، التي حلت ثانياً، في حين جاءت اللاعبة فینوس كوهدار، بالمركز الثالث، بينما حصلت اللاعبة ولاء ناصر على المركز الرابع".