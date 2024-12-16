البطريركية الكلدانية عن مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق: مزعوم ونعلم من وراءه

2024-12-16 18:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت البطريركية الكلدانية في العراق، يوم الاثنين، عدم ارتباطها بمجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، مؤكدة التزامها بالاستقلالية والثوابت الروحية.

وقال إعلام البطريركية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "حول مجلس رؤساء الطوائف المزعوم في العراق وأننا نعلم مَن وراء هذا المجلس، ونحن الكلدان نمثل 80٪ من المسيحيين العراقيين، لسنا جزءً منه، ولن نتعامل معه".

وتابع: "للعلم ان لا أحد من هؤلاء المشاركين هو رئيس طائفة، أنهم أساقفة أبرشية أو قساوسة، ورؤساء طوائفهم يعيشون في دول أخرى، ماعدا قداسة رئيس كنيسة المشرق الآشورية الذي مركزه في أربيل".

ولفت إلى أنه "قد طالبنا بتشكيل مجلس كنائس العراق، وهو أكثر قبولية لأننا كنائس ولسنا طوائف، كلمة طائفة او ملّة أُطلقت من قِبل الدولة العثمانية، هذا المجلس لم يُنجز شيئاً واحداً للمسيحيين ولم يسجل موقفاً واضحاً للعراقيين طوال سنين تشكيله منذ تأسيسه".

وتابع: "نقول لبعضهم من اشتراكم اليوم سوف يبيعكم غداً، وأن المسيحية سمو وارتفاع وثوابت واخلاق"، مؤكداً "نبقى نحن الكلدان نلتزم باستقلاليتنا وثوابتنا الروحية ونلتزم بوطنيتنا، ونقف إلى جانب مواطنينا جميعاً، ونتضامن معهم في الحلو والمر".