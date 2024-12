السوداني يجدد تأكيداته باعتماد المواصفات العالمية في عمليات تطوير مطار بغداد

2024-12-16 18:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يطلع على المعايير المعتمدة لاختيار إحدى الشركات العالمية المتقدمة لتأهيل مطار بغداد الدولي •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور السادة وزير النقل ومستشاري رئيس مجلس الوزراء. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة ما تم إنجازه من إجراءات …

