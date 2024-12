2024-12-16 18:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قدم عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، مقترحا الى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني يخص ملف احالة الموظفين الى التقاعد. ادناه الوثيقة:

The post مقترح نيابي بالتريث بإحالة الموظفين للتقاعد (وثيقة) first appeared on Observer Iraq.