الثقافة: فعاليات سياحية وتراثية واسعة تنتظر بغداد في عام 2025

2024-12-16 18:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت وزارة الثقافة، اليوم الإثنين، أن اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 جاء وفق معايير صارمة وضعتها المنظمة العربية للسياحة، ما يؤكد استحقاقها، فيما أشارت إلى أن العاصمة ستشهد فعاليات سياحية وتراثية واسعة.وقال وكيل وزارة الثقافة فاضل البدراني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 جاء وفق معايير صارمة وضعتها المنظمة العربية للسياحة، ولم يكن قراراً عشوائياً أو مجاملة ما يؤكد استحقاق بغداد لهذا الحدث".وأشار إلى، أن "الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز".وأضاف البدراني، أن "وزير الثقافة كان قد قدّم طلب التنسيق في أيلول 2022 لاختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية"، مؤكداً، أن "اللجان المختصة في المنظمة درست جميع الترشيحات واختارت بغداد استحقاقاً بناءً على معايير شملت البنية التحتية والسلامة الأمنية والصحة والثقافة والسياحة والتراث الحضاري".وأوضح، أن "العام 2025 سيشهد فعاليات سياحية وتراثية وترفيهية واسعة في بغداد على خلفية اختيارها عاصمة للسياحة العربية، وستكون هناك برامج وزيارات منظمة للمواقع الأثرية والتاريخية والتراثية في العاصمة والمدن العراقية الأخرى، مع تسليط الضوء على الموروث الثقافي غير المادي للعراق، كما سيتم التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية لتسهيل منح تأشيرات الدخول للوافدين والسياح، مما يعزز مكانة بغداد كوجهة سياحية بارزة".