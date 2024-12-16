صدمة في برشلونة بعد الكشف عن طبيعة إصابة جوهرته

2024-12-16 18:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية بعدالكشف عن طبيعة إصابة لاعبه لامين جمال أمام ليغانيس خلال مباراة الفريقين أمسالأحد في الدوري الإسباني.

وخسر الفريق الكتالوني اللقاء بهدف نظيف لكن خسارتهتخطت الـ3 نقاط إضافة إلى فقدان يامال الذي غادر الملعب مصابا عند الدقيقة الـ75.

واشتكى يامال من إصابة قوية في قدمه بعد أن تعرض لتدخلعنيف في لعبة مشتركة بالشوط الأول.

وكشف نادي برشلونة عن التشخيص النهائي لإصابة لامينجمال حيث أكد أن لاعب الفريق الأول الشاب تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن.

وكشفت الفحوصات التي أجريت له اليوم الاثنين عن إصابتهبتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الأولى

وأضاف النادي في بيان رسمي: "من المتوقع أن يغيباللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

يذكر أن خسارة المباراة أمام ليغانيس جمدت رصيدبرشلونة عند النقطة الـ38 في صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحبالمركز الثاني وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث ويمتلك مباراةمؤجلة أمام فالنسيا.