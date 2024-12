مخيم الهول يثير المخاوف بعد سقوط الأسد والعراق يطمئن: حدودنا مؤمنة

2024-12-16 19:00:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىيثير بقاء عائلات تنظيم داعش في مخيم الهول، مخاوف داخلية وإقليمية بعد سقوط نظام بشار الأسد، لكن للعراق كان رأي اخر، إذ أكد في أكثر من مرة أن الحدود محكمة، وزعزعة الأمن في سوريا لن تؤثر على أمن العراق.ويقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر اسكندر وتوت في حديث لـ(المدى)، إن "هناك تنسيقاً عالياً […]

