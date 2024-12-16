السوداني يوجه بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مطار بغداد

2024-12-16 19:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (16 كانون الأول 2024)، بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مطار بغداد الدولي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مدلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني ترأس "اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور وزير النقل ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، وجرى، خلاله، مناقشة ما تم إنجازه من إجراءات تخصّ مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، في ما يتعلق بعمليات التأهيل، والإطلاع على المعايير التي وضعتها مؤسسة التمويل IFC لاختيار إحدى الشركات العالمية المتقدمة لتأهيل المطار".

وشهد الاجتماع وفقاً للبيان "مناقشة ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، لتذليل العقبات من أجل المضي بالمشروع وفق الأسس التي تم اعتمادها".

وجدد رئيس مجلس الوزراء "تأكيداته السابقة باعتماد المعايير والمواصفات العالمية في عمليات تطوير المطار، التي توفر مزايا من شأنها أن ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه العمل بهدف إتمامه وفق السقوف الزمنية المعدة، وبالمعايير المعتمدة" بحسب البيان.



