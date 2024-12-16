دعوة نيابية لإطلاق منحة الأدباء والفنانين والصحفيين قبل نهاية 2024

2024-12-16 19:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، وزارة المالية الى الاسراع في إطلاق المكافآت التشجيعية للفنانين والادباء والصحفيين قبل انتهاء العام الحالي.

وقالت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "على وزارة المالية إطلاق المكافآت التشجيعية للفنانين والادباء والصحفيين قبل انتهاء العام الحالي"، مبينة أن "رئيس السن واعضائها شددوا على ضرورة توزيع تلك المكافآت بشكل عادل بين الفئات المشمولة لتصل الى مستحقيها الحقيقيين".

وأضافت أنها "ستتابع عملية التوزيع، وقوائم الأسماء وفقا للضوابط المعمول بها من قبل النقابات والاتحادات المشمولة بتلك المكافآت".