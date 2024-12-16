2024-12-16 19:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بدأت الشوارع تتزين في مدينة أربيل عاصمة إقليمكوردستان، بالتزامن مع اقتراب موعد حلول السنة الجديدة وأعياد الميلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاستعدادت بدأت في الغالببمنطقة عينكاوة التي تضمن أغلبية مسيحية.

وقال أمجد (مواطن من عينكاوة) للوكالة، إن منطقة عيكناوةتتزين قبيل رأس السنة كل عام وهي أولى المناطق التي تشهد هذه الاستعدادات بسببخصوصيتها وهذه السنة الاستعدادات تبدو جيدة في عموم محافظة اربيل.

وبدورها، قالت مريم (مواطنة مسيحية) للوكالة، إن "العاداتوالتقاليد عند المكون المسيحي في كل عام يتم الالتزام بها وهذه السنة نرىاستعدادات واضحة في الشوارع والأحياء إضافة إلى استعداد الكنائس أيضا لإقامة القداسوالمراسم الدينية".

ومن المتوقع بروز مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلاديةاكثر خلال الايام المقبلة، فضلا عن إقامة فعاليات ونشاطات من قبل الجهات الحكوميةفي منطقة عينكاوة خاصة وعموم محافظة أربيل.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، مظاهر الاستعدادات في منطقةعينكاوة بمدينة أربيل.