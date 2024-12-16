تجارة بفتيات "البنجاب" في العراق.. تعذيب واستغلال وتفاصيل مثيرة

2024-12-16 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف موقع "بنجاب نيوز" الهندي، عنتفاصيل مثيرة تتعلق بتجارة بشر بالعاملات التي يتم إغرائهن بفرص عمل في العراق وعددمن دول الخليج والبلدان العربية.

وبحسب الموقع الهندي، عادت شابتان من البنجاب إلى وطنهمابندوب على أجسادهما، وخوف في عيونهما، وأصوات مرتجفة، وروت الفتاتان الأهوال التيتحملتاها في الدول العربية.

والبنجاب، منطقة جيوسياسية وثقافية وتاريخية منقسمة بيندولتي الهند وباكستان، تقع شمال غرب شبه القارة الهندية، وسكانها يُعرفونبالبنجابيون ويتحدثون اللغة البنجابية ويستخدمون معياريًا لهجة ماجهي.

وفي حديثهما في نيرمال كوتيا في سلطانبور لودهي، كشفتالفتاتان، للموقع، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "الفتيات من البنجاب،وخاصة من الأسر الفقيرة، يتم إغراءهن من قبل وكلاء السفر عديمي الضمير والاتجاربهن إلى دول مثل العراق ومسقط، حيث يتم التعامل معهن بشكل غير إنساني".

ووفق الموقع، لقد أصبحت عودتة هاتين الفتاتين، إلى جانبسبع فتيات أخريات عالقات، ممكنة بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها عضو مجلس الشيوخالهندي سانت بالبير سينغ سيتشوال.

وكشفت الفتاتان، كذلك، أنه "في حين تحولت طرقالاتجار بالبشر من دلهي إلى مومباي، فإن التجارة غير المشروعة مستمرة دون هوادة".

وفي اجتماع مع سانت سيتشوال أمس الأحد، روت الضحايامحنتهن، وألقين الضوء على التعذيب والاستغلال الذي تعرضن له، وردًا على ذلك، أصدرالنائب تعليماته لرؤساء الشرطة في مقاطعتي موجا وبارنالا بإعطاء الأولوية لشكاوىالضحايا.

وأدان سانت سيتشوال، أنشطة وكلاء السفر المارقين وأكد أناتخاذ إجراءات صارمة ضدهم فقط يمكن أن يوقف الاتجار غير المشروع بالفتيات إلىالدول العربية.

هذا وأثار الحادث مخاوف ملحة بشأن سلامة الفتيات والحاجةإلى تدابير أكثر صرامة لمكافحة الاتجار بالبشر في البنجاب.