المشهداني: العراق ملتزم بدعم قضايا الأمة العربية وخاصة فلسطين

2024-12-16 20:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاثنين، أن العراق ملتزم بدعم قضايا الأمة العربية وخاصة فلسطين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والوفد المرافق له، زارا مبنى مجلس الأعيان الأردني حيث كان في استقباله رئيس المجلس فيصل الفائز".وأضاف البيان، أنه" جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المهمة ذات العلاقة بالشأن السياسي والاقتصادي والأمني في المنطقة، إضافة إلى طرق تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين".وأكد المشهداني- بحسب البيان- على" أهمية وحدة الصف العربي والتعاون المستمر بين الدول العربية"، مشدداً على" ضرورة تبادل المعلومات والتنسيق بين المجالس التشريعية لتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات".ودعا المشهداني إلى" تعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة الأزمات المتلاحقة"، مؤكداً أن "العراق ملتزم بدعم قضايا الأمة العربية وخاصة قضية فلسطين".وشدد رئيس مجلس النواب - حسب البيان- على" رفض العراق لأي محاولات لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم"، مؤكدا "ضرورة التصدي لحملة التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مستدركا بالقول: “لن نسمح لأي طرف بتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم وسنقف صفاً واحداً في دعم حقوقهم المشروعة".وواصل البيان، أن" رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفائز من جانبه رحب بالمشهداني والوفد النيابي المرافق له، وأكد على موقف الأردن الثابت في دعم وحدة الشعب السوري"، مشدداً على" أهمية دعم سوريا في عملية البناء والإعمار بعد سنوات من الحرب".واختتم البيان، أن" الجانبين أكدا أهمية استمرار التعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأعيان الأردني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية".