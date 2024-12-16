المشهداني يؤكد رفض العراق لأي محاولات لتهجير المواطنين الفلسطينيين

2024-12-16 20:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الإثنين، (16 كانون الأول 2024)، رفض العراق لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان المشهداني "زار والوفد المرافق له، مبنى مجلس الأعيان الأردني حيث كان في استقباله رئيس المجلس فيصل الفائز، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المهمة ذات العلاقة بالشأن السياسي والاقتصادي والأمني في المنطقة، إضافة إلى طرق تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين".

وأكد المشهداني على "أهمية وحدة الصف العربي والتعاون المستمر بين الدول العربية"، مشدداً على "ضرورة تبادل المعلومات والتنسيق بين المجالس التشريعية لتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات".

كما دعا إلى "تعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة الأزمات المتلاحقة"، مؤكداً، أن "العراق ملتزم بدعم قضايا الأمة العربية وخاصة قضية فلسطين".

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس النواب على "رفض العراق لأي محاولات لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا ضرورة التصدي لحملة التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وقال: "لن نسمح لأي طرف بتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم وسنقف صفاً واحداً في دعم حقوقهم المشروعة".

من جانبه رحب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفائز بالرئيس المشهداني والوفد النيابي المرافق له، وأكد على موقف الأردن الثابت في دعم وحدة الشعب السوري، مشدداً على أهمية دعم سوريا في عملية البناء والإعمار بعد سنوات من الحرب.

وفي الختام، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأعيان الأردني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.