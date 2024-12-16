السوداني وعلاوي يؤكدان على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري ومساعدته

2024-12-16 20:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حزب الوفاق الوطني العراقي إياد علاوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري ومساعدته.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني استقبل علاوي وبحث معه مختلف الملفات على الصعيد الوطني، وأهمية دعم القوى السياسية للجهود الحكومية الخاصة بتنفيذ برنامجها، بما يتضمنه من أولويات تستهدف تحسين الأوضاع العامة لأبناء الشعب في مختلف أرجاء البلد".

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يحصل في سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري ومساعدته، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، والعمل على تنسيق الجهود العربية والدولية لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة".