الشرطة يتعثر أمام دهوك ويهدر وصافة الدوري

2024-12-16 20:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أهدر فريق الشرطة، اليوم الإثنين، (16 كانون الأول 2024)، فرصة الصعود الى وصافة دوري نجوم العراق.

وتعادل الشرطة أمام ضيفه دهوك 0-0 في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

وفقد القيثارة فرصة الارتقاء لوصافة الدوري ليبقى في المركز السابع بـ 17 نقطة.

في المقابل خرج دهوك من قعر ترتيب الدوري ليتقدم 4 مراكز ويكون في المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة.

وكان فريق القوة الجوية قد تصدر ترتيب الدوري اليوم الاثنين بعد فوزه على مضيفه نفط ميسان بوقت سابق اليوم في مباراة مؤجلة 1-0 سجله اللاعب صفاء هادي في الوقت الضائع (د94).



