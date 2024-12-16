مجلس الخدمة: إكمال اجراءات توظيف احتياط العلوميين

2024-12-16 20:25:09 - المصدر: الفرات نيوز

يُعلن مجلس الخدمة العامة الإتحادي عن إستكمال إجراءاته المتعلقة بتوظيف ( الاحتياط ) من ذوي المهن الصحية والطبية ( العلوميين ) ، بدلاً من ، الذين لم يُباشروا بوظائفهم من المشمولين بالتعديل الثالث لقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ ، المُعدل ، الذين تم توظيفهم سنة ٢٠٢٤ .

يأتي هذا الاجراء ضماناً لحقوقهم وحصولهم على الدرجة الوظيفية الشاغرة واعتماداً على عملية التفاضل بين المتقدمين .

نرجو من المشمولين ، الدخول على الرابط ادناه لملاحظة الاسماء .

https://check-reserve.iraqi-fpsc.gov.iq/