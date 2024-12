نقص الوقود يوقف عمل العديد من محطات الكهرباء الإيرانية

2024-12-16 20:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي تفاقم بسبب موجة البرد التي تستنزف إمدادات الطاقة. وتعد إيران عملاقا في مجال الطاقة وتمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وفقا للوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة (EIA)، وكانت سابع أكبر […]

