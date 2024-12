جردة حساب للدورة البرلمانية الخامسة في العراق

2024-12-16 20:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى واجهت الدورة البرلمانية الحالية "الخامسة"، عدة منحدرات وعرة كادت أن تنهي حياتها "مبكراً" كما كانت ولادتها عبر انتخابات "مبكرة" أيضاً، فمنذ إجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول2021، واجه البرلمان الجديد أزمات سياسية لم تنقطع حتى الآن. بدأ البرلمان بخلافات واعتراضات وطعن بنتائج الانتخابات التي كانت مفاجئة بصعود قوى مدنية وتصدر التيار الصدري بـ73 […]

