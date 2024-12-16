مجلس الخدمة يعلن استكمال إجراءات توظيف "الاحتياط" من ذوي المهن الصحية والطبية

2024-12-16 20:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الإثنين، استكمال إجراءات توظيف "الاحتياط" من ذوي المهن الصحية والطبية.

وذكر بيان للمجلس- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أكد استكمال إجراءاته المتعلقة بتوظيف ( الاحتياط ) من ذوي المهن الصحية والطبية (العلوميين) بدلاً من الذين لم يُباشروا بوظائفهم من المشمولين بالتعديل الثالث لقانون رقم (6) لسنة 2000 ، المُعدل ، الذين تم توظيفهم سنة 2024".

وأضاف البيان، أن "هذا الإجراء يأتي ضماناً لحقوقهم وحصولهم على الدرجة الوظيفية الشاغرة واعتماداً على عملية التفاضل بين المتقدمين".

ودعا المجلس المشمولين إلى الدخول للرابط أدناه لملاحظة الأسماء:

‏https://check-reserve.iraqi-fpsc.gov.iq/

