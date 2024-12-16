النفط: إنجاز أنبوب الخام المغذي لمحطة كهرباء الهارثة

2024-12-16 20:40:01 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، إنجاز شركة خطوط الأنابيب النفطية مشروع مد أنبوب النفط الخام المغذي لمحطة كهرباء الهارثة في محافظة البصرة.وذكر مدير عام الشركة علي عبد الكريم الموسوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من إنجاز مشروع مد أنبوب النفط الخام 12 عقدة، وبمسافة 13 كم، لتغذية محطة كهرباء الهارثة بالوقود".وأضاف الموسوي، أن "إنجاز العمل تم بوقت قياسي رغم التحديات الفنية التي واجهت المشروع"، مشيراً إلى أن "هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات المتحققة للوزارة في قطاع خطوط الأنابيب النفطية".