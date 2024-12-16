مجلس الخدمة يُكمل اجراءاته بصدد أحتياط العلوميين
2024-12-16 20:45:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
مجلس الخدمة يُكمل اجراءاته بصدد أحتياط العلوميين
يتبع..
يُعلن مجلس الخدمة العامة الإتحادي عن إستكمال إجراءاته المتعلقة بتوظيف ( الاحتياط ) من ذوي المهن الصحية والطبية ( العلوميين ) ، بدلاً من ، الذين لم يُباشروا بوظائفهم من المشمولين بالتعديل الثالث لقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ ، المُعدل ، الذين تم توظيفهم سنة ٢٠٢٤ .
يأتي هذا الاجراء ضماناً لحقوقهم وحصولهم على الدرجة الوظيفية الشاغرة واعتماداً على عملية التفاضل بين المتقدمين .
نرجو من المشمولين ، الدخول على الرابط ادناه لملاحظة الاسماء .
https://check-reserve.iraqi-fpsc.gov.iq/