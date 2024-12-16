وزير التربية يبحث مع رئيس مجلس بابل انهاء ملف نقص الأبنية المدرسية

2024-12-16 20:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، مع رئيس مجلس بابل أسعد المسلماوي انهاء ملف نقص الابنية المدرسية في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الجبوري وضع مع المسلماوي محاور وخطط إطلاق المشاريع التربوية للمرحلة القادمة في خطوة جادة للقضاء على نقص الابنية المدرسية وذلك خلال لقاء ضم الطرفين في مبنى الوزارة".

وأضافت أن "مخرجات الاجتماع الذي تضمن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بإدارة رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة ومدير عام التخطيط دريد الحيالي للنهوض بواقع الأبنية المدرسية وتفعيل المشاريع المتلكئة وإغلاق ملف التسوية وسد الشواغر في مناطق الكفل والشوملي والأطراف".

وأوضحت الوزارة أن "المسلماوي أكد العمل لإكمال أكثر من 25 مدرسة ضمن مشاريع الجهد الخدمي للمساهمة في تخفيف الاكتظاظ الحاصل في مدارس المحافظة".



