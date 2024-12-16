حكم عراقي يبلغ عن تعرضه لتهديد من قبل مدرب نفط ميسان بعد خسارة فريقه

2024-12-16 20:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد الحكم الدولي محمد طارق احمد يوم الاثنين بتعرضه لتهديد بعد إدارته مباراة مؤجلة من الجولة السابعة بين نفط ميسان وضيفه القوة الجوية التي فاز بها الأخير بهدف قاتل دون مقابل لنفط ميسان.

وقال طارق برسالة بعثها لوكالة شفق نيوز؛ "تعرضت الى تهديد في مباراة نفط ميسان والجوية من قبل السيد نهاد غانم المدير الإداري للفريق والسب والشتم والقذف على والدي المرحوم الحكم الدولي السابق طارق احمد والتنكيل والإساءة لعرضي وشرفي حيث قام بسب والدتي واخواتي بألفاظ يندى لها الجبين".

وأضاف أحمد؛ "وايضا قام مدرب نادي ميسان علي عبد الجبار بالسب والشتم والتجاوز عليّ وعلى السيد النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار بألفاظ بذيئة وبشعة جداً".

وتابع؛ "الان وانا بالطريق اتصل المدرب علي عبد الجبار بالحكم الرابع محمد كامل زغير وهدد بالحرف الواحد (اني رجال عكيلي واني وياك والشارع)"، ميرا إلى ان "كل ما حدث موثق ومسجل بالشواهد وأمام مشرف المباراة والطاقم التحكيمي"

وزاد في القول: "لذا هذا التبليغ اعلنه امام الجميع في الاعلام وانا الان عائد من طريق ميسان الى بغداد واي شي يحدث لي يتحمل المسؤولية كل من المدرب علي عبد الجبار ومشرف فريق نفط ميسان نهاد غانم بسبب تهديد العلني لي".

وأكد "نحن نعيش في دولةً مؤسسات يحكمها القانون والقضاء سوف يكون بيننا".