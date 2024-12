2024-12-16 20:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: تعد ميزة إضافة الموقع في ستوري فيسبوك من الأدوات المهمة لمشاركة تجاربك اليومية مع الأصدقاء. سواء كنت في رحلة ممتعة أو تزور مطعمًا جديدًا أو تستكشف معلمًا سياحيًا، يمكنك بخطوات بسيطة إضافة موقعك لتجعل قصتك أكثر تفاعلاً وتشويقًا. خطوات إضافة الموقع: 1. البداية: 2. تخصيص العرض: هذه الميزة تتيح...

The post كيفية إضافة الموقع إلى ستوري فيسبوك appeared first on شبكة اخبار الناصرية.