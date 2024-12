2024-12-16 20:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مجلس محافظة ذي قار عن عقد جلسته التاسعة والثلاثين يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون الأول 2024 لمناقشة عدد من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال، بحضور مسؤولي التخطيط والطاقة. وفي بيان للمجلس فان الجلسة ستستضيف معاون المحافظ لشؤون التخطيط الأستاذ رزاق العلي، ومعاون المحافظ الفني لمناقشة...

The post مجلس ذي قار يناقش مشاريع التنمية وانتخاب المخاتير في جلسته المقبلة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.