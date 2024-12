بالصور: مهرجان ثقافي في سوق الشيوخ لتعزيز الإبداع والشراكة المجتمعية

2024-12-16 20:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شهد قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية، اليوم، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الذي ينظمه منتدى سوق الشيوخ بمشاركة واسعة من أبناء القضاء. وستستمر الفعاليات لمدة خمسة أيام، متضمنة أنشطة ثقافية وفنية وأدبية متنوعة تهدف إلى تعزيز الحركة الثقافية في المدينة. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أوضح...

