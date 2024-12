ضربة قوية لبرشلونة.. هذه مدة غياب لامين يامال اثر الإصابة الأخيرة

2024-12-16 21:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

برشلونة/ متابعة عراق اوبزيرقر سيغيب مهاجم برشلونة الإسباني، لامين يامال، فترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع؛ نتيجة تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن. وتعرض اللاعب لتدخل قوي في الكاحل الأيمن في مواجهة ليغانيس التي خسرها برشلونة على ملعب لويس كومبانيس 0-1. وهذه هي الإصابة الثانية التي يتعرض لها لامين في الكاحل الأيمن هذا الموسم. وغاب …

