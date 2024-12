ريال مدريد يقترب من حسم صفقة “مهمة” في الانتقالات الشتوية

2024-12-16 21:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر توصل نادي ريال مدريد، إلى اتفاق نهائي مع المدافع الشاب لاميني فاتي، لاعب ليغانيس، للانضمام إلى صفوف فريق العاصمة الإسبانية. ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن النادي الملكي اتفق بشكل نهائي نهائي مع ليغانيس على قيمة الانتقال، بالإضافة إلى الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية. وأوضحت: “سيدفع النادي الأبيض …

