زيد تحسين ينضم الى قائمة خليجي 26

2024-12-16 21:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر الجهازُ الفنيُّ للمنتخبِ الوطنيّ، اليوم الإثنين، (16 كانون الأول 2024)، إضافةَ لاعب القوة الجوية (زيد تحسين) إلى القائمةِ النهائيّة للمنتخب في بطولة خليجي 26.

وقال اتحاد الكرة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان الإضافة جاءت "بعد تماثل اللاعب للشفاءِ، وتحصله على التَقريرِ الطبيّ، حيث كان على مدار المدةِ الماضية في مرحلةِ التأهيل والعلاج في مستشفى اسبيتار بقطر".

ونوه الى أنه "وبناءً على توجهِ الاتحادِ العراقيّ باستدعاءِ لاعبين اثنين فقط من كل نادٍ، تقررَ أن يكون إلى جانبِ اللاعبِ مصطفى سعدون من نادي القوة الجوية في القائمةِ النهائيّة المُستدعاة لخليجي 26".