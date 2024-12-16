نائب وزير الخارجية الكويتي يلتقي في بغداد وكيل وزارة الخارجية العراقية

2024-12-16 22:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 16 - 12 (كونا) -- التقى نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الإثنين وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية في جمهورية العراق الشقيق السفير محمد بحر العلوم وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى العاصمة بغداد لعقد الاجتماع السابع للجنة الفنية القانونية (الكويتية - العراقية) المشتركة المعنية باستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد العلامة 162.هذا وقد تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والسبل الممكنة للتنسيق حيالها. (النهاية) ع ح ه / ن م ع