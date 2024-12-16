أسايش أربيل يطيحون بشبكتي مخدرات والعثور على جثة مواطن "مقتول" في السليمانية

2024-12-16 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم الاثنين، القبض على شبكتين من تجار المواد المخدرة، أربعة من أعضائها من جنوب العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل تم إلقاء القبض على شبكتين من تجار المواد المخدرة وهم كل من (أ، و، أ) و(ع، أ، م) و(ف، م، م) و(أ، أ، خ) و(ح، ح، ر)، بحوزتهم كمية من المخدرات نوع (كريستال وماريجوانا) مع بعض ادوات استعمال هذه المواد".

ولفتت إلى أن "أربعة من المتهمين المذكورة أسماءهم من أهالي مدن جنوب العراق وخارج اقليم كوردستان"، شاكرة المواطنين على "تعاونهم المستمر مع مديريتنا بإعطاء المعلومات".

من جانبها عثرت السلطات الأمنية في قضاء سيد صادق، مساء اليوم الاثنين، على جثة رجل يبلغ من العمر نحو 45 عاماً، مصاباً بأربع رصاصات في جسده، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي في السليمانية، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة".

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز إن "الضحية يُدعى بختيار عبد الله، وهو مواطن من قضاء سيد صادق، تم العثور عليه في إحدى المناطق بالمدينة مصاباً بأربعة أعيرة نارية، وقد نُقلت جثته في البداية إلى مستشفى الشهيد شوكت لإجراء الفحوصات الأولية".

وأشار المصدر إلى أن "الشرطة المحلية فتحت تحقيقاً شاملاً، وبدأت بجمع الأدلة من موقع الحادث واستجواب عدد من الشهود المحتملين، كما تم إرسال الجثة إلى الطب العدلي في السليمانية لاستكمال الإجراءات القانونية والتأكد من التفاصيل المتعلقة بالجريمة".

ودعت الجهات الأمنية المواطنين إلى التعاون في حال توفرت أي معلومات قد تُساعد في الكشف عن ملابسات الحادثة، مؤكدة التزامها بالوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

ويشهد قضاء سيد صادق بين الحين والآخر حوادث عنف فردية، مما يثير مخاوف المواطنين من تصاعد الجرائم، والحادثة الأخيرة تسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، حيث تعمل السلطات على تكثيف جهودها للحفاظ على الأمن وملاحقة المتورطين في الجرائم. الضحية، البالغ من العمر نحو 45 عاماً، لم يُعرف حتى الآن إذا ما كانت الجريمة ذات دوافع شخصية أم أنها مرتبطة بخلافات أخرى، وهو ما ستكشفه التحقيقات.