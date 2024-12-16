ارتاده آلاف الزائرين.. مهرجان دهوك السينمائي يختتم اعماله بتوزيع الجوائز على الاعمال الفائزة

2024-12-16 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتم اليوم الاثنين، مهرجان دهوك السينمائي الدولي بنسخته الحادية عشرة في حفل ختامي مميز شهد حضورا واسعا لمجموعة كبيرة من الفنانين والمخرجين والمثقفين وعشاق السينما من مختلف أنحاء العالم.

أقيم الحفل وسط اجواء احتفالية نابضة بالحياة تعكس اهمية المهرجان كمحطة بارزة في عالم السينما الكوردية والدولية.

تميز حفل الختام بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في منافسات هذا العام.

وحصد فيلم "ده‌ما به‌لگێن پائیزێ زه‌ردبن (عندما تصبح اوراق شجرة الجوز صفراء)" جائزة أفضل فيلم كوردي طويل كما نال المخرج هشام زمان جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "هه‌پی ئه‌ ده‌ی"، تقديرا لابداعه في الإخراج واسلوبه السينمائي المميز.

وفي فئة الأفلام الاجنبية الطويلة حظي فيلم "موند" بتكريم خاص من لجنة التحكيم كما أعلن عن فوز فيلم "إن شاء الله ولد" بجائزة يلماز كوني.

واكد حسن عارف مسؤول الاعلام في مهرجان دهوك السينمائي لوكالة شفق نيوز؛ ان الدورة الحالية شهدت اقبالا جماهيريا غير مسبوق حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من سبعة آلاف زائر مما يعكس الاهتمام الكبير والمتزايد بالفن السينمائي في المنطقة.

يذكر أن فعاليات المهرجان انطلقت في التاسع من الشهر الجاري بمشاركة 107 أفلام متنوعة شملت الإنتاجات الكوردية والعربية والأجنبية كما استضاف المهرجان نخبة من الضيوف البارزين من بينهم الفنانة المصرية القديرة إلهام شاهين التي أضفت بحضورها تألقا خاصا على فعاليات المهرجان.