السوداني يؤكد حرص الحكومة على إدامة العلاقات مع المجلس الأوروبي

2024-12-16 23:05:08 - المصدر: الفرات نيوز

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي الجديد السيد أنطونيو كوستا.

وهنَّأ سيادته، خلال الاتصال، السيد كوستا، بمناسبة تسنمه رئاسة المجلس، كما جرى بحث علاقات العراق مع دول المجلس الأوروبي، وأهمية تعزيز التعاون على مختلف الصعد والمجالات، فضلاً عن مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على إدامة العلاقات مع المجلس الأوروبي، بما ينسجم مع توجّه العراق نحو بناء علاقات تكاملية مع الدول الصديقة تقوم على أساس التعاون والمصالح المشتركة.

وبشأن مستجدات الأحداث في سوريا، أكد السيد السوداني أهمية أنْ تلعب دول أوروبا دوراً إيجابياً في مساعدة السوريين لإعادة بناء نظامهم، وبذل كل الجهود من أجل إيقاف العدوان والجرائم التي تُرتكب في غزة، وكذلك جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

من جانبه، أشار رئيس المجلس الأوروبي إلى العلاقة الستراتيجية مع العراق باعتباره دولة محورية في المنطقة، والتزام دول أوروبا بأمنه واستقراره، والاستعداد للتعاون والتنسيق المشترك إزاء تطورات الأحداث في سوريا، وبما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.